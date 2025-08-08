Вингер «МЮ» согласовал условия контракта с «Челси»

Левый вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо согласовал все детали личного контракта с «Челси». Футболист не рассматривал другие клубы, кроме «синих», для перехода.

Переговоры между клубами о сумме трансфера пройдут в ближайшее время.