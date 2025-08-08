Вингер «МЮ» согласовал условия контракта с «Челси»

Левый вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо согласовал все детали личного контракта с «Челси». Футболист не рассматривал другие клубы, кроме «синих», для перехода.
Переговоры между клубами о сумме трансфера пройдут в ближайшее время.
- 21-летний Гарначо провел в прошлом сезоне 58 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 11 голов, отдал 10 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
- Контракт аргентинца с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X