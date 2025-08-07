Введите ваш ник на сайте
Челестини – о ЦСКА: «Ситуация действительно сложная»

Сегодня, 13:22
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданими от матча 4-го тура РПЛ с «Рубином».

– Как проходит подготовка после матча с «Зенитом» перед игрой против непростого «Рубина»?

– Команда в очень хорошем настроении, подготовка идет хорошо. Мы были близки к победе в Санкт‑Петербурге. Понятно, что нам еще есть в чем прибавлять, улучшать, но команда провела хороший матч против «Зенита».

– Пару слов о «Рубине». В трех из четырех последних матчей играл Роша, которого сейчас нет. Проблема ли это? И как оцените старт соперника?

– Уже знаю, как играют все российские команды. Они все очень организованны и играют в обороне дисциплинированно.

Последний матч «Рубин» играл в три защитника, будет сложно играть против них. У них хорошая команда, быстрые контратаки, хорошие стандарты и замечательный, опасный нападающий Даку. Будет непросто, но что касается индивидуальной игры, я бесконечно уверен в своих игроках: Лукин, Дивеев, Абдулкадыров могут закрыть позицию Роши.

– Учитывая, что у вас мало игроков, как оцените физическое состояние команды и то, что придется играть без ротации?

Как вы знаете, у нас действительно сложная ситуация, поэтому я говорю, что ребята фантастические. Мы играем теми, кто у нас есть, играем без замен, этим составом провели три матча подряд практически без ротации. Восхищаюсь игроками, что они это выдерживают.

Сейчас нам предстоит играть четвертый матч ограниченным составом, но мы сплочены и будет отдавать самих себя, чтобы обеспечить положительный результат.

  • Матч ЦСКА – «Рубин» пройдет 9 августа и начнется в 15:45 мск.
  • После трех туров москвичи занимают 8-е место с 5 очками, казанцы идут 4-ми с 7 баллами.

Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА 5
Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (1)
Таврида
1754565505
Хоть Мойзеса пока не продали...
Ответить
