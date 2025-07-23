Реакция Губерниева на отказ Пиняева переходить в ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сорвавшийся переход Сергея Пиняева из «Локомотива» в ЦСКА. Армейцы активировали опцию выкупа в контракте 20-летнего россиянина за 900 миллионов рублей, однако сам нападающий отказался от перехода.

«А у нас что, крепостное право, что ли? Пиняев отказался переходить в ЦСКА и молодец. Пусть дальше играет в «Локомотиве», в команде, к которой у него лежит душа.

Пиняеву нужно сначала доказать в РПЛ, что он номер один, а потом уезжать в Европу», – сказал Губерниев.