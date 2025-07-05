Клубный ЧМ. «Флуминенсе» стал первым полуфиналистом, победив «Аль-Хиляль» (2:1)

«Флуминенсе» пробился в 1/2 финала клубного чемпионата мира.

Бразильская команда выбила «Аль-Хиляль», обыграв соперника со счетом 2:1.

Победный гол забил Геркулес Насименту, которым год назад интересовался «Спартак».

В полуфинале КЧМ «Флуминенсе» встретится с «Челси» или «Палмейрасом».

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мартинелли, 40; 1:1 – Леонардо, 51; 2:1 – Насименту, 70.

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