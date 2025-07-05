Клубный ЧМ. «Флуминенсе» стал первым полуфиналистом, победив «Аль-Хиляль» (2:1)

«Флуминенсе» пробился в 1/2 финала клубного чемпионата мира.
Бразильская команда выбила «Аль-Хиляль», обыграв соперника со счетом 2:1.
Победный гол забил Геркулес Насименту, которым год назад интересовался «Спартак».
В полуфинале КЧМ «Флуминенсе» встретится с «Челси» или «Палмейрасом».
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мартинелли, 40; 1:1 – Леонардо, 51; 2:1 – Насименту, 70.
Источник: «Бомбардир»