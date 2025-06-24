На клубном ЧМ определились две пары соперников по 1/8 финала, «ПСЖ» с Сафоновым сыграет против Месси

По итогам матчей 3-го тура в группах A и B на клубном чемпионате мира определилсь две пары команд, которые сыграют между собой в 1/8 финала.
Бразильские клубы сыграют между собой 28 июня в Филадельфии.
Действующий победитель Лиги чемпионов из Франции, за которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с командой Лионеля Месси в Атланте 29 июня.
- Также в плей-офф клубного ЧМ точно сыграют «Бавария», «Фламенго», «Ювентус» и «Манчестер Сити», но их соперники определятся позднее.
- Групповой этап закончится 26 июня.
Источник: «Бомбардир»