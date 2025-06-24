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  • На клубном ЧМ определились две пары соперников по 1/8 финала, «ПСЖ» с Сафоновым сыграет против Месси

На клубном ЧМ определились две пары соперников по 1/8 финала, «ПСЖ» с Сафоновым сыграет против Месси

Сегодня, 08:22
4

По итогам матчей 3-го тура в группах A и B на клубном чемпионате мира определилсь две пары команд, которые сыграют между собой в 1/8 финала.

«Палмейрас»«Ботафого»

«ПСЖ»«Интер Майами»

Бразильские клубы сыграют между собой 28 июня в Филадельфии.

Действующий победитель Лиги чемпионов из Франции, за которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с командой Лионеля Месси в Атланте 29 июня.

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Палмейрас Ботафого ПСЖ Интер Майами Месси Лионель Сафонов Матвей
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Комментарии (4)
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fakeid
1750745707
ухты! где бы это записать, что редактор в кои-то веки составил нормальный заголовок. не "псж сафонова" а "псж с сафоновым". хотя и так и так днище. прям стыд испытываю, когда так выделяют игрока команды, в которой он на лавке сидит. мы все уже выучили, что сафонов играет в псж, а головин в монако и т.д. можно без персоналий?
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k611
1750746248
Сафонов сыграет видимо только в случае форс мажора. Так и будет турнир со скамейки запасных смотреть.
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Интерес
1750752259
ТОчнее:ПСЖ опять без Сафонова сыграет.
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