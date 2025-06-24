На клубном ЧМ определились две пары соперников по 1/8 финала, «ПСЖ» с Сафоновым сыграет против Месси

По итогам матчей 3-го тура в группах A и B на клубном чемпионате мира определилсь две пары команд, которые сыграют между собой в 1/8 финала.

«Палмейрас» – «Ботафого»

«ПСЖ» – «Интер Майами»

Бразильские клубы сыграют между собой 28 июня в Филадельфии.

Действующий победитель Лиги чемпионов из Франции, за которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с командой Лионеля Месси в Атланте 29 июня.