Новый тренер «Спартака», перебито предложение «Динамо» по Сергееву, реакция Челестини на угрозы из Швейцарии и другие новости

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Из «Крыльев» уйдут гендиректор и его заместитель, они работали в клубе менее полугода

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Раскрыта реакция Челестини на угрозы из Швейцарии за работу в ЦСКА

«Спартак» перебил предложение «Динамо» по Сергееву и может отказаться от Заболотного, у которого сейчас три варианта продолжения карьеры

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