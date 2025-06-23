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  • Раскрыта реакция Челестини на угрозы из Швейцарии за работу в ЦСКА

Раскрыта реакция Челестини на угрозы из Швейцарии за работу в ЦСКА

Сегодня, 15:15
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Стало известно, как отнесся новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини к угрозам за работу в России.

  • В Швейцарии призвали лишить Челестини гражданства.
  • Как сообщает Blick, тренеру грозит до 5 лет тюрьмы из-за сотрудничества с клубом, находящимся под санкциями Евросоюза.

«Фабио Челестини сохраняет спокойствие и невозмутимость по отношению ко всем слухам и новостям вокруг него.

Тренировать и управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, – это действительно захватывающий вызов.

Сейчас Фабио полностью сосредоточен на своем дебюте в пятницу в матче против «Амкала» и очень мотивирован продолжать усердно работать над дальнейшим развитием команды и игроков», – заявили в агентстве You First, представляющем интересы 49‑летнего швейцарского специалиста.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1750684547
Ну настоящий полковник..
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