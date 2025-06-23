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  • Челестини грозит до 5 лет тюрьмы в Швейцарии из-за работы в ЦСКА

Челестини грозит до 5 лет тюрьмы в Швейцарии из-за работы в ЦСКА

Сегодня, 00:06
4

У нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини могут возникнуть серьезные проблемы в Швейцарии.

Как сообщает Blick, 49-летний специалист может оказаться под угрозой тюремного срока из-за сотрудничества с клубом, находящимся под санкциями Евросоюза.

Законодательство Швейцарии и Испании – стран, с которыми связан Челестини, – запрещает получать доход от организаций, находящихся под санкционными ограничениями ЕС. ЦСКА включeн в соответствующий санкционный список.

В случае, если Челестини будет тратить средства, заработанные в московском клубе, на территории этих государств, ему может грозить до пяти лет тюрьмы в Швейцарии и до шести лет – в Испании.

  • В Швейцарии призвали лишить Челестини гражданства из-за работы в России.
  • Тренер подписал с ЦСКА контракт на три года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
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Комментарии (4)
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RUSARM
1750626668
Вот он спорт,вне политики!!! А как чиновники стремились в их систему,на запад!!!
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шахта Заполярная
1750629241
Похоже придется коникам искать нового тренера, если этот струхнет
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Travialow
1750629622
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «платиновый прогноз сайт». Выходят в первых позициях. До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
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