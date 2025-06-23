Челестини грозит до 5 лет тюрьмы в Швейцарии из-за работы в ЦСКА

У нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини могут возникнуть серьезные проблемы в Швейцарии.

Как сообщает Blick, 49-летний специалист может оказаться под угрозой тюремного срока из-за сотрудничества с клубом, находящимся под санкциями Евросоюза.

Законодательство Швейцарии и Испании – стран, с которыми связан Челестини, – запрещает получать доход от организаций, находящихся под санкционными ограничениями ЕС. ЦСКА включeн в соответствующий санкционный список.

В случае, если Челестини будет тратить средства, заработанные в московском клубе, на территории этих государств, ему может грозить до пяти лет тюрьмы в Швейцарии и до шести лет – в Испании.