«Спартак» упустил игрока сборной Аргентины

Стало известно о несостоявшемся переходе центрального защитника Кевина Ломонако из «Индепендьенте» в «Спартак».

В мае московскому клубу предложили купить игрока за 10-12 миллионов евро. Сам 23-летний футболист дал предварительное согласие на трансфер.

Спартаковцы отказались от него в пользу других кандидатур.

В июне Ломонако вызвали в сборную Аргентины, после чего его трансферная стоимость выросла.