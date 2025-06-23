«Спартак» упустил игрока сборной Аргентины

Стало известно о несостоявшемся переходе центрального защитника Кевина Ломонако из «Индепендьенте» в «Спартак».
В мае московскому клубу предложили купить игрока за 10-12 миллионов евро. Сам 23-летний футболист дал предварительное согласие на трансфер.
Спартаковцы отказались от него в пользу других кандидатур.
В июне Ломонако вызвали в сборную Аргентины, после чего его трансферная стоимость выросла.
- Ломонако в «Индепендьенте» с августа 2024 года. Его статистика: 45 матчей, 2 гола, 1 ассист.
Источник: Metaratings