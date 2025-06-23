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«Спартак» упустил игрока сборной Аргентины

Сегодня, 16:57
4

Стало известно о несостоявшемся переходе центрального защитника Кевина Ломонако из «Индепендьенте» в «Спартак».

В мае московскому клубу предложили купить игрока за 10-12 миллионов евро. Сам 23-летний футболист дал предварительное согласие на трансфер.

Спартаковцы отказались от него в пользу других кандидатур.

В июне Ломонако вызвали в сборную Аргентины, после чего его трансферная стоимость выросла.

  • Ломонако в «Индепендьенте» с августа 2024 года. Его статистика: 45 матчей, 2 гола, 1 ассист.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Аргентина
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Комментарии (4)
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alefreddy
1750688209
и стала 10 лямов
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САДЫЧОК
1750689267
Литвинов наверное 15 стоит? Эх, зря упустили.
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Литейный 4 (returned)
1750694852
Даже неликвид не идёт в срамтак. Гыгыгы
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R_a_i_n
1750695037
Не упустил, а отказался.
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