«Фламенго» назвал «Зениту» цену на Уэсли

«Зенит» направлял официальное предложение «Фламенго» о продаже правого защитника Уэсли за 25 миллионов евро. Бразильский клуб отказал российскому. «Фламенго» хочет получить за игрока 30 миллионов.

Другие клубы, в частности из Италии, тоже хотели приобрести Уэсли за 25 миллионов, но не стали делать официального предложения. Они неофициально узнали, что получат отказ, так как эта сумма недостаточна для «Фламенго».