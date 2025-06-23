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«Фламенго» назвал «Зениту» цену на Уэсли

Сегодня, 08:28
4

«Зенит» направлял официальное предложение «Фламенго» о продаже правого защитника Уэсли за 25 миллионов евро. Бразильский клуб отказал российскому. «Фламенго» хочет получить за игрока 30 миллионов.

Другие клубы, в частности из Италии, тоже хотели приобрести Уэсли за 25 миллионов, но не стали делать официального предложения. Они неофициально узнали, что получат отказ, так как эта сумма недостаточна для «Фламенго».

  • 21-летний Уэсли в этом году провел за бразильский клуб 24 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Его контракт с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года.

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Источник: страница Вене Касагранде в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Уэсли
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Комментарии (4)
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Дубина
1750657293
Блохастым по тридцатки выкидывать им не привыкать)))
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да помойка, да позор
1750657780
жаль что мало просят с болотных, неюбилейные идут на любые расходы, но как были, так и остались чудаками
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Айболид
1750657975
зюзи с утра чавой то расшумелись - голодные небось . надо бы им пару вёдер в корыто плеснуть , пущай почавкают .
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fakeid
1750658298
зимой цена была 35. с учётом оптовой закупки (жерсон ещё) поганая фламинга должна сделать скидос и подавиться полташкой, не больше, и завернуть нам качественных игроков. это вам не позорные свинохвостые, которые зимой выкинули полташку на третьесортных тринидадских зулусов, у которых 0+0. гы-гы!
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