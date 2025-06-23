Челестини сказал, каких игроков ЦСКА знал до назначения

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своих знаниях про состав армейцев.
«Сейчас я знаю всех игроков. Я не говорил об этом раньше, но некоторых молодых игроков я знал еще до назначения.
Например, Кисляка, Облякова и некоторых бразильцев. Но сейчас, после недели в клубе, я знаю все об игроках», – заявил 49-летний специалист.
- Челестини сменил Марко Николича, ушедшего в АЕК.
- Швейцарец заключил контракт по схеме «2+1».
- В минувшем сезоне он оформил золотой дубль с «Базелем».
Источник: CSKA TV