Челестини сказал, каких игроков ЦСКА знал до назначения

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своих знаниях про состав армейцев.

«Сейчас я знаю всех игроков. Я не говорил об этом раньше, но некоторых молодых игроков я знал еще до назначения.

Например, Кисляка, Облякова и некоторых бразильцев. Но сейчас, после недели в клубе, я знаю все об игроках», – заявил 49-летний специалист.