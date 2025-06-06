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  • Червиченко допустил, что «Зенит» и «Спартак» не будут бороться за чемпионство в следующем сезоне

Червиченко допустил, что «Зенит» и «Спартак» не будут бороться за чемпионство в следующем сезоне

6 июня 2025, 15:15
8

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о чемпионской гонке в сезоне РПЛ-2025/26.

«Про «Спартак» в том состоянии, в котором сейчас он находится, я слабо верю.

Если «Зенит» не сможет встряхнуться, провалится, кардинально ничего не исправит и будет выглядеть, как в прошлом сезоне, то за чемпионство будут бороться ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо».

ЦСКА вполне способен стать чемпионом. По показателю весенней части чемпионата они на первом месте закончили.

Успех складывается не только из покупок – важно, когда в клубе играют свои воспитанники. В этом плане можно привести в пример ЦСКА – Кисляк, Глебов, Абдулкадыров.

В первую очередь воспитанники, а потом приобретение игрока по месту, а не как в «Спартаке» – гребeм всех сетями, а потом разберeмся.

И оказывается, что на позицию, которую не могут усилить три года, не берут никого, зато на уже хорошую докупают ещe пару человек», – сказал Червиченко.

  • В прошедшем сезоне РПЛ выиграл «Краснодар».
  • Вторым в чемпионате стал «Зенит».
  • Третьим финишировал ЦСКА.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо ЦСКА Краснодар Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1749216013
Увидел в ленте червя, готовься читать помои в адрес бывшего клуба.
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...короче
1749216129
...весь прошлый сезон Червь безапелляционно заявлял о чемпионстве Зенита. И где? И что?... Каждые пять туров переобуваться будет...
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Ghork
1749221208
Про мясных это хорошо сказал...
Ответить
bset
1749222924
Прогнозист)) Зениту надо на матчи переставать ездить, чтобы не претендовать на чемпионство. Они могут себе позволить фигней страдать и быть достаточно высоко
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FCSpartakM
1749225617
как всегда напердел в лужу. Привел ЦСКА, хотя там свои воспитанники начали играть весной. И то дагом дыры затыкали, а Глебов так и не играет в старте. А б()мжи спокойно потратят летом мультов 40 и прогнозировать им что-то пока глупо.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1749231711
Бороться будут все команды, каждая за что-то своё. А Зенит просто станет чемпионом.
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