Червиченко допустил, что «Зенит» и «Спартак» не будут бороться за чемпионство в следующем сезоне

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о чемпионской гонке в сезоне РПЛ-2025/26.

«Про «Спартак» в том состоянии, в котором сейчас он находится, я слабо верю.

Если «Зенит» не сможет встряхнуться, провалится, кардинально ничего не исправит и будет выглядеть, как в прошлом сезоне, то за чемпионство будут бороться ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо».

ЦСКА вполне способен стать чемпионом. По показателю весенней части чемпионата они на первом месте закончили.

Успех складывается не только из покупок – важно, когда в клубе играют свои воспитанники. В этом плане можно привести в пример ЦСКА – Кисляк, Глебов, Абдулкадыров.

В первую очередь воспитанники, а потом приобретение игрока по месту, а не как в «Спартаке» – гребeм всех сетями, а потом разберeмся.

И оказывается, что на позицию, которую не могут усилить три года, не берут никого, зато на уже хорошую докупают ещe пару человек», – сказал Червиченко.