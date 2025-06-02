Реакция Губерниева на кубковый триумф ЦСКА

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил победу ЦСКА в кубковом суперфинале над «Ростовом».

«ЦСКА – самый сильный клуб в кубковой России! По игре было видно, что «армейцы» совершенно не боятся серии пенальти, ибо Игорь Акинфеев сильнее Рустама Ятимова. С таким вратарeм ростовчане старались ударить подальше от Игоря. В итоге – четыре штанги и победа ЦСКА!

Зрелищность матча: люди с 50-летним опытом болельщика – такие, как я – видели игры и поярче.

Но главное – ЦСКА получил трофей по итогам прекрасной весны, хотя кубок забрали уже летом!» – написал Губерниев.