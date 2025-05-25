Чемпионство «Краснодара», Карпин близок к назначению в «Зенит», 5:0 «Спартака», возвращение «Торпедо» в РПЛ и другие новости

Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить от «Фламенго» за Барко.

Карпин приближается к назначению в «Зенит» вместо Семака.

Экс-тренер «Спартака» вернул «Торпедо» в РПЛ.

РПЛ. «Спартак» разгромил «Химки» (5:0) в заключительном матче сезона.

«Краснодар» разгромил «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России.

«Зенит» не смог опередить «Спартак» по количеству чемпионств подряд.

Определен лучший бомбардир РПЛ сезона-2024/25.

«Зенит» в год 100-летия не выиграл ни РПЛ, ни Кубок.

Станкович намекнул на уход из «Спартака».

Сперцян провел последний матч за «Краснодар».

РФС: «Химки» и «Черноморец» не получили лицензии на следующий сезон РПЛ.

Утверждены все участники и расписание переходных матчей РПЛ.

Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым победил в финале «Реймс» (3:0), оформив требл.