РФС: «Химки» и «Черноморец» не получили лицензии на следующий сезон РПЛ

«Химок» и «Черноморца» не будет в следующем сезоне РПЛ. Им отказано в выдаче лицензии.

«Комиссия РФС рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» на получение лицензии для возможного участия в РПЛ в спортивном сезоне-2025/26.

По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев», – написал РФС.