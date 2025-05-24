РФС: «Химки» и «Черноморец» не получили лицензии на следующий сезон РПЛ

«Химок» и «Черноморца» не будет в следующем сезоне РПЛ. Им отказано в выдаче лицензии.
«Комиссия РФС рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» на получение лицензии для возможного участия в РПЛ в спортивном сезоне-2025/26.
По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев», – написал РФС.
- «Химки» финишировали в сезоне РПЛ 12-ми.
- Команда вышла в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
- «Черноморец» финишировал в Первой лиге 3-м, но в переходных матчах не поучаствует в связи с отсутствием лицензии.
Источник: РФС