Карпин приближается к назначению в «Зенит» вместо Семака

Главный тренер сборной России Валерий Карпин близок к назначению в «Зенит».

Карпин должен заменить по окончании сезона Сергея Семака.

Об этом сообщил анонимный телеграм-канал «Рупор с Таганки». По информации инсайдера Сергея Егорова, автор канала – журналист «Чемпионата» Андрей Панков, но тот отрекается от канала.

Этот же источник информирует, что летом генерального директора «Зенита» Александра Медведева сменит генсек РФС Максим Митрофанов.

Спортивным директором «Зенита» летом станет Алексей Рыскин, уже сообщивший об уходе из «Ростова».