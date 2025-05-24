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Карпин приближается к назначению в «Зенит» вместо Семака

Сегодня, 13:56
18

Главный тренер сборной России Валерий Карпин близок к назначению в «Зенит».

Карпин должен заменить по окончании сезона Сергея Семака.

Об этом сообщил анонимный телеграм-канал «Рупор с Таганки». По информации инсайдера Сергея Егорова, автор канала – журналист «Чемпионата» Андрей Панков, но тот отрекается от канала.

Этот же источник информирует, что летом генерального директора «Зенита» Александра Медведева сменит генсек РФС Максим Митрофанов.

Спортивным директором «Зенита» летом станет Алексей Рыскин, уже сообщивший об уходе из «Ростова».

  • Карпин, у которого 0 трофеев в тренерской карьере, в феврале покинул «Ростов».

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Источник: телеграм-канал «Рупор с Таганки»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Карпин Валерий
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Комментарии (18)
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Свинья под бакланом
1748085425
Мёд в уши!!!!
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Цугундeр
1748085465
)))))) Вот это высер! Ещё и анонимный. Там ещё Кафанов с Онопищей не заблудились?)
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В "Спартаке" играют прост
1748086457
Барбин сменит Щельмака
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fakeid
1748086699
интересно, на какую игру сегодня отправится валера. как тренер сборной должен быть в краснодаре, но туда хер так быстро доберёшься, с учётом того, что он сегодня в полночь был в прямом эфире "что где когда". потом же ведь спать надо, потом лететь, ехать и т.д. сложно успеть в краснодар. если появится в питере (чего не хотелось бы) - то косвенно слух может быть подтверждён.
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Литейный 4 (returned)
1748087628
Смешная статейка. Гыгыгы
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Garrincha58
1748087630
1 АПРЕЛЯ уже было, но было бы неплохо Семак пусть идёт тренировать сборную на товарняки его таланту хватит
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Bez Imeni
1748087776
ахаха «Рупор с Таганки»
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1748088746
Интересно,а кто то отслеживает % сбываемости прогнозов этих инсайдеров?
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Ros0maxa
1748090061
Валера с Зенитом будет рвать хряков, как тузик тряпку
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fhnv
1748090289
Тогда и Зенит не будет нарушать традиций Карпина. Ноль трофеев,так ноль!
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