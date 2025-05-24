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Станкович намекнул на уход из «Спартака»

Сегодня, 19:36
10

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович призвал ждать «решений» от клуба.

«Я трижды в карьере выигрывал титулы во вторых таймах последнего тура. Весь сезон ты должен перемалывать, пережевывать это давление и прессинг, чтобы биться за первое место. Иначе будешь болтаться на четвертых-пятых местах.

Так что клуб будет принимать какие-то решения, о которых вы вскоре узнаете и всë увидите», – сказал Станкович.

  • Деян в команде с лета.
  • Контракт до лета 2026 года.
  • «Спартак» финишировал в РПЛ 4-м.

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Источник: телеграм-канал «Успей поймать»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1748104909
Да останься еще на годок.
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DVOK68
1748104979
Какое б решение не приняли-хуже не будет)
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FWSPM
1748105237
ну вобщем из того что мы увидели весной если уйдет никто не будет особо расстроен если останется то тоже сойдет.
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Интерес
1748105637
Не-не,надо остаться!
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ivany4
1748105929
Как ни жаль, но свои "три попытки" ты уже использовал. Можно и дальше ссылаться на фольклор, но к спорту он мало относится. Важно знать в какую сторону и по какому плану будет развиваться клуб. От тебя будет требоваться одно, сумеешь ли ты вписаться в эту схему. На тебя мы уже посмотрели. Скажем прямо, ни шатко, ни валко. Первый год можно списать на новизну в твоей карьере и страну со "своеобразным" видением футбола. Теперь все будет зависеть от твоего разговора с руководством.
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