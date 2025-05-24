Станкович намекнул на уход из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович призвал ждать «решений» от клуба.
«Я трижды в карьере выигрывал титулы во вторых таймах последнего тура. Весь сезон ты должен перемалывать, пережевывать это давление и прессинг, чтобы биться за первое место. Иначе будешь болтаться на четвертых-пятых местах.
Так что клуб будет принимать какие-то решения, о которых вы вскоре узнаете и всë увидите», – сказал Станкович.
- Деян в команде с лета.
- Контракт до лета 2026 года.
- «Спартак» финишировал в РПЛ 4-м.
Источник: телеграм-канал «Успей поймать»