Станкович намекнул на уход из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович призвал ждать «решений» от клуба.

«Я трижды в карьере выигрывал титулы во вторых таймах последнего тура. Весь сезон ты должен перемалывать, пережевывать это давление и прессинг, чтобы биться за первое место. Иначе будешь болтаться на четвертых-пятых местах.

Так что клуб будет принимать какие-то решения, о которых вы вскоре узнаете и всë увидите», – сказал Станкович.