Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить от «Фламенго» за Барко

«Фламенго» планирует купить у «Спартака» в ближайшие дни полузащитника Эсекьеля Барко.
Как сообщила в соцсети журналистка Globo Раиза Симплисио в соавторстве с журналистом Radio Continental Себастианом Шруром, москвичи запросили за Барко 16 миллионов евро – сумму, которая не устраивает бразильцев.
Переговоры встали на паузу.
- 26-летний Барко провел в этом сезоне 35 матчей за «Спартак», забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»