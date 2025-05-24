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  • Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить от «Фламенго» за Барко

Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить от «Фламенго» за Барко

Сегодня, 08:29
8

«Фламенго» планирует купить у «Спартака» в ближайшие дни полузащитника Эсекьеля Барко.

Как сообщила в соцсети журналистка Globo Раиза Симплисио в соавторстве с журналистом Radio Continental Себастианом Шруром, москвичи запросили за Барко 16 миллионов евро – сумму, которая не устраивает бразильцев.

Переговоры встали на паузу.

  • 26-летний Барко провел в этом сезоне 35 матчей за «Спартак», забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Барко Эсекьель
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Комментарии (8)
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fakeid
1748066508
фламинги такие же дезеувы, как и в тарасятнике. с ними иметь дела нельзя, уже проверено.
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NewLife
1748068556
Эта абракадабра не красит вас, как медиа. Текст больше годится для немытых троллей. Вы за клики о Спартаке готовы душу продать ?
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k611
1748068794
Есть масса игроков от которых нужно избавляться, а тут Спартак будет продавать ключевого футболиста. Бред. У красно-белых задача на следующий сезон занять 10 место что ли...
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алдан2014
1748070842
Какой бред
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САДЫЧОК
1748070944
Без Барко Спартак будет бороться за 8 место!
Ответить
Mladiс
1748071122
Без Барко хряки будут бороться за стыки в ФНЛ)))
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Литейный 4 (returned)
1748071280
За такой ценник этот неликвид никто не купит. Хряки спецом поставили заградительну цену. Гыгыгы
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