Стало известно, сколько «Спартак» хочет получить от «Фламенго» за Барко

«Фламенго» планирует купить у «Спартака» в ближайшие дни полузащитника Эсекьеля Барко.

Как сообщила в соцсети журналистка Globo Раиза Симплисио в соавторстве с журналистом Radio Continental Себастианом Шруром, москвичи запросили за Барко 16 миллионов евро – сумму, которая не устраивает бразильцев.

Переговоры встали на паузу.