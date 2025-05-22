Канчельскис назвал виновников поражения «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о проигранном финале ЛЕ.

Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» – 0:1.

Единственный гол был забит на 42-й минуте.

«МЮ» завершил сезон без трофеев и не попал в еврокубки-2025/26.

«Интересный матч. Жаль, что «МЮ» уступил, но «Тоттенхэм» понравился в игре от обороны. «Шпоры» действовали в итальянском стиле, заслуженно выиграли.

Для «МЮ» нынешняя ситуация – беда и катастрофа. Во всем виноваты американцы: негодяи и жулики. Их нельзя близко к клубу подпускать. Конечно, мне сейчас обидно. Жизнь продолжается.

Вылетит ли «МЮ» в следующем сезоне в Чемпионшип? Этот вопрос надо задавать негодяям, которые работают в клубе!» – заявил Канчельскис.