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«Спартак» и «Динамо» поспорят за защитника «Ростова», проблемы Галактионова в «Локо», кто спасет «Химки» и другие новости

Сегодня, 01:30

Защитник «Ростова» может перейти в «Спартак» или «Динамо»

В «Локомотиве» приняли жесткое решение по Тикнизяну

Хаби Алонсо определился с будущим Модрича в «Реале»

Появилась информация о будущем Зиньковского в «Спартаке»

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Источник: «Бомбардир»
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«Спартак» и «Динамо» поспорят за защитника «Ростова», проблемы Галактионова в «Локо», кто спасет «Химки» и другие новости
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