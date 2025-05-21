«Спартак» и «Динамо» поспорят за защитника «Ростова», проблемы Галактионова в «Локо», кто спасет «Химки» и другие новости

Защитник «Ростова» может перейти в «Спартак» или «Динамо»

В «Локомотиве» приняли жесткое решение по Тикнизяну

Хаби Алонсо определился с будущим Модрича в «Реале»

Появилась информация о будущем Зиньковского в «Спартаке»

Принято итоговое решение по будущему Кокорина в «Арисе»

Стало известно о проблемах Галактионова в «Локомотиве»

Один из руководителей РФС сменит Медведева в «Зените»

Раскрыта госкомпания, пообещавшая «Химкам» финансовые гарантии

Два клуба РПЛ заинтересованы в назначении Лички

64-летнего Кафанова уличили в многоженстве