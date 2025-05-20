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Принято итоговое решение по будущему Кокорина в «Арисе»

Сегодня, 16:57
1

Стало известно, останется ли Александр Кокорин в «Арисе» по окончании сезона-2024/25.

Сообщалось, что российский форвард может уйти из-за смены вектора развития кипрского клуба.

По информации «РБ Спорт», положение Кокорина в «Арисе» не зависит от вектора развития – его считают лидером команды.

На нападающего рассчитывают как минимум до лета 2026 года.

  • Кокорин в «Арисе» с августа 2022 года.
  • Его статистика: 92 матча, 33 гола, 17 ассистов.
  • Кокорин был чемпионом Кипра в составе «Ариса» в сезоне-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
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Комментарии (1)
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Шер1980
1747750478
Одной вечеринкой,загубил свою карьеру.
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