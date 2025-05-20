Принято итоговое решение по будущему Кокорина в «Арисе»

Стало известно, останется ли Александр Кокорин в «Арисе» по окончании сезона-2024/25.
Сообщалось, что российский форвард может уйти из-за смены вектора развития кипрского клуба.
По информации «РБ Спорт», положение Кокорина в «Арисе» не зависит от вектора развития – его считают лидером команды.
На нападающего рассчитывают как минимум до лета 2026 года.
- Кокорин в «Арисе» с августа 2022 года.
- Его статистика: 92 матча, 33 гола, 17 ассистов.
- Кокорин был чемпионом Кипра в составе «Ариса» в сезоне-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»