64-летнего Кафанова уличили в многоженстве

У тренера вратарей «Ростова» и сборной России Виталия Кафанова оказалось две жены.

С 1998 года 64-летний специалист состоит в браке с Марал Кафановой, а в 2018-м женился на девушке Римме.

Многоженство Кафанова вскрылось в феврале во время поездки в Абу-Даби, где две женщины познакомились в лобби отеля.

«Пока Марал пыталась прийти в себя от удивления, Виталий не стал отнекиваться и всe подтвердил. Правда, когда первая жена попросила показать документы, тренер вратарей предпочел ничего не показывать.

Марал нашла соцсети Риммы и по фотографиям поняла, что еe муж действительно проводит время с другой женщиной.

Первая жена хочет аннулировать второй брак мужа. А вот сам Кафанов, напротив, считает, что отношения с первой женой закончились, и тоже обратился в суд с просьбой развести его с первой супругой», – сообщил источник