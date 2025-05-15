Пьянич поделился эмоциями от победы ЦСКА над «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал победу над «Зенитом» в ответном матче Кубка.

Московская команда обыграла петербуржцев со счетом 2:0 и вышла в Суперфинал турнира.

«Какие эмоции от матча с «Зенитом»? Это потрясающе. Для нас это большое достижение. Мы играли с очень хорошей командой. «Зенит» – очень хорошая команда. Они последние годы доминируют в российском футболе. И это было трудно, но, в конце концов, я думаю, что мы заслуживали победы и выхода в финал», – сказал Пьянич.