Личка прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после кубкового поражения от «Спартака» (1:2).

«Достойно проиграли, но вылетели. Мы понимали, что на трибунах будет аншлаг, в такой атмосфере приятно выступать. Неплохая игра с нашей стороны, но это не то, что мы хотели.

Второй пропущенный гол… Два дня показывали это команде на тренировках, постоянно говорили, но, видимо, недостаточно. Мы 100 раз показывали на видео этот момент. Этот гол решил судьбу, это больно», – сказал Личка.