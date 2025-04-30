Кукуян раскрыл, с какими претензиями к нему подходил Станкович во время матча с «Динамо»

Арбитр кубкового матча «Спартак» – «Динамо» (2:1) Павел Кукуян дал короткий комментарий после игры.

Кукуян сообщил, зачем к нему в перерыве подходил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Он спросил, почему так мало добавили к первому тайму», – сказал Кукуян.