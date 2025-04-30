Кукуян раскрыл, с какими претензиями к нему подходил Станкович во время матча с «Динамо»

Арбитр кубкового матча «Спартак» – «Динамо» (2:1) Павел Кукуян дал короткий комментарий после игры.
Кукуян сообщил, зачем к нему в перерыве подходил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
«Он спросил, почему так мало добавили к первому тайму», – сказал Кукуян.
- Во время перерыва Кукуян показал красную карточку аналитику «Спартаку» Винченцо Сассо.
- Он вместе со Станковичем выражал недовольство.
- «Спартак» в следующем раунде сыграет дома с «Локомотивом» или «Ростовом».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова