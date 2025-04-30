Спартаковец Денисов объяснил свой автогол: «У Максименко не было шансов»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался про свой автогол в кубковом дерби с «Динамо» (2:1).

– Как получился автогол?

– Все просто: подача со штрафного, чиркнул мяч, можно было этого не делать и мяч пролетел бы дальше. Так мяч срезался по такой траектории и залетел в ворота.

У Максименко не было шансов вытащить. Такое бывает в футболе.

– Можно ли сравнивать этот момент с эпизодом в матче с «Динамо Мх», где ты тоже забил в свои ворота?

– Два совершенно разных момента. В первом я абсолютно не видел мяч и игрока. Там просто вылетел мяч, и я лишь среагировал.

Во втором моменте я видел мяч и принял решение сыграть. Повторюсь, если бы убрал голову, то нам тоже могли забить.