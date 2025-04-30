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  • Спартаковец Денисов объяснил свой автогол: «У Максименко не было шансов»

Спартаковец Денисов объяснил свой автогол: «У Максименко не было шансов»

30 апреля 2025, 01:00
12

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался про свой автогол в кубковом дерби с «Динамо» (2:1).

– Как получился автогол?

Все просто: подача со штрафного, чиркнул мяч, можно было этого не делать и мяч пролетел бы дальше. Так мяч срезался по такой траектории и залетел в ворота.

У Максименко не было шансов вытащить. Такое бывает в футболе.

– Можно ли сравнивать этот момент с эпизодом в матче с «Динамо Мх», где ты тоже забил в свои ворота?

– Два совершенно разных момента. В первом я абсолютно не видел мяч и игрока. Там просто вылетел мяч, и я лишь среагировал.

Во втором моменте я видел мяч и принял решение сыграть. Повторюсь, если бы убрал голову, то нам тоже могли забить.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Спартак Денисов Даниил
Комментарии (12)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1745966244
Такое бывает в футболе, да, такое бывает, только у нормальных футболистов бывает такое чаще у чужих ворот, а у тебя всё наоборот, ты лидер по системе гол плюс пас по своим воротам, один постоянно привозит или забивает в свои ворота, а другой отбивает только те мячи, что летят прямо в него, удивительно, что с этой парочкой ещё хоть как-то набрали очки. 
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k611
1745974747
На тренировках стандарты отрабатывает. Осталось самую малость - ворота не путать...
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subbotaspartak
1745978684
....если бы убрал голову..... а это реально?
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Вжыхъ
1745979138
Между могли и забили разница огромная.
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Зарема лис
1745981561
Отбитый Буратино
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timon2401
1745983615
Мало того что футбол это не его стезя, так еще и рассуждает как дЭбил… нет чтобы извиниться и покаяться, он сообщает об этом как должное.. ну забил ну и ладно, бывает
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erybov1965
1745995781
Если бы он видел мяч,то и сыграл бы правильно.У него скорее всего проблемы со зрением,а может и не только с этим.
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andr45
1745997481
Что можно добавить к моему убеждению, что эта джикиевская шестерка, законченная продажная мразь, ненавидящая Спартак». А теперь он опять красуется перед щелкоперами и раздает интервью, за которые ему тоже приплачивают. Денисов, ты КОЗЁЛ! Хоть бы быстрее тебе ноги переломали. Но этого не будет( Тебя же, мерзота, берегут. Ты для соперников ЦЕННЕЙШИЙ ФУТБОЛЕРЧИК)
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alefreddy
1746016362
прямо как в детском саду так получилось.И Зобнин ту да же
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