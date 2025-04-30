Ловчев призвал не назначать Кукуяна на матчи «Спартака»: «Для меня он вообще не судья»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев остался недоволен судейством в кубковом дерби с «Динамо».

«Спартак» выиграл со счетом 2:1 и прошел в финал Пути регионов FONBET Кубка России.

Матч судил Павел Кукуян.

В перерыве Деян Станкович эмоционально высказывал претензии арбитру. Рефери удалил помощника серба.

«Конечно, тренер может завестись, ты играешь ключевой матч в Кубке России. Судьи распустили футболистов до безобразия.

Кукуян для меня не судья вообще. В эпизоде с нарушением Маричаля он не показывает футболисту предупреждение, а потом дает [красную] карточку человеку, который вступается за футбол.

Я прошу: не ставьте Кукуяна на «Спартак». РФС и КДК должны встать на сторону футболистов и тренеров», – сказал Ловчев.