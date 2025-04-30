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  • Ловчев призвал не назначать Кукуяна на матчи «Спартака»: «Для меня он вообще не судья»

Ловчев призвал не назначать Кукуяна на матчи «Спартака»: «Для меня он вообще не судья»

30 апреля 2025, 00:26
11

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев остался недоволен судейством в кубковом дерби с «Динамо».

  • «Спартак» выиграл со счетом 2:1 и прошел в финал Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Матч судил Павел Кукуян.
  • В перерыве Деян Станкович эмоционально высказывал претензии арбитру. Рефери удалил помощника серба.

«Конечно, тренер может завестись, ты играешь ключевой матч в Кубке России. Судьи распустили футболистов до безобразия.

Кукуян для меня не судья вообще. В эпизоде с нарушением Маричаля он не показывает футболисту предупреждение, а потом дает [красную] карточку человеку, который вступается за футбол.

Я прошу: не ставьте Кукуяна на «Спартак». РФС и КДК должны встать на сторону футболистов и тренеров», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Спартак Ловчев Евгений Кукуян Павел
Комментарии (11)
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subbotaspartak
1745978248
Шёл по полю Кукуян С самогоном нёс стакан. "Не хочу стакан - где кружка? РФС моя подружка." Эх хвост-чешуя, Он не видит ни чего...
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crf575757
1745979558
Ловчев прав! КУКУЯН вообще очень хитрый армянин, его необходимо гнать из футбола поганой метлой!
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Борис34684
1745979758
А ты Жека составь список кого ставить на матчи Спартака и передай в РФС. Также сделают Краснодар, Зенит, Динамо и дальше по списку. Не делайте из футбола игру из песочницы, то хочу, это нам не надо, о..ли вопче.
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Дубина
1745985204
Как газпрому надо так и будет..
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яцык
1745989907
Что по Умярову скажеш эксперт куев?
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ilich55
1745991747
Всегда говорил, что самый лучший из армян это Паша Кукуян. Жене надо выпросить на матчи Спартака своего тёзку - Кукуляка. Он бы быстро разобрался с Денисовым до того, как тот срезал мяч в собственные ворота.
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АЛЕКС 58
1745993424
Кукуян никому не нужен,кроме Зенита
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Good_win_ФКСМ
1745996642
Хоть Ловчев порой ведет себя как маразматик, но тут он прав на 100% - кУКУЯН пусть звиздует судить чемпионат Пашиняна, но не у нас судит... некомпетентный, т.упой и самовлюбленный, но преданный бездомным... такие как раз подходят заднеприводным -
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andr45
1746005783
Если Кукуяна не ставить на «Спартак», то как быть тогда соперникам?( Да и «Zenitе» будет против))))) PS ЭСК: Кукуян ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Спартака»
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Ziklop
1746017750
у нас все судейки так судят, просто часто такое судейство выгодно Спартаку и Ловчев доволен!!!
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