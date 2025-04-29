Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути регионов FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Динамо»: Игра состоится 29 апреля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Угальде, Гарсия, Рябчук.

Главный тренер: Деян Станкович

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Касерес, Чавес, Глебов, Бителло, Фомин, Гладышев, Карраскаль.

Главный тренер: Марцел Личка

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