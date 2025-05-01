Экс-судья РПЛ объяснил, почему арбитр не удалил Станковича в кубковой игре

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо» (2:1). После окончания первого тайма сербский специалист долго в жесткой манере разговаривал с главным судьей Павлом Кукуяном, но не получил за это наказания.
– Если мы говорим по правилам игры, то он должен был удалить Станковича. Если Деян предъявлял претензии в агрессивной манере.
– Как считаете, почему он этого не сделал?
– Конец сезона. Арбитры стараются более-менее лояльно стараются относиться к тренерам, чтобы не оставлять тренера на скамейке. Я думаю, скорее всего, Кукуян этим и руководствовался.
– Стоило ли дать хотя бы желтую карточку?
– Не думаю, что там прям Станкович оскорблял как-то. Если бы его оскорбляли прямой речью, то удалили бы.
- По словам Кукуяна, серб спрашивал у него в перерыве, почему добавили так мало времени к первому тайму.
- В конце второго тайма Станкович получил предупреждение за неспортивное поведение.