Экс-судья РПЛ объяснил, почему арбитр не удалил Станковича в кубковой игре

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо» (2:1). После окончания первого тайма сербский специалист долго в жесткой манере разговаривал с главным судьей Павлом Кукуяном, но не получил за это наказания.

– Если мы говорим по правилам игры, то он должен был удалить Станковича. Если Деян предъявлял претензии в агрессивной манере.

– Как считаете, почему он этого не сделал?

– Конец сезона. Арбитры стараются более-менее лояльно стараются относиться к тренерам, чтобы не оставлять тренера на скамейке. Я думаю, скорее всего, Кукуян этим и руководствовался.

– Стоило ли дать хотя бы желтую карточку?

– Не думаю, что там прям Станкович оскорблял как-то. Если бы его оскорбляли прямой речью, то удалили бы.