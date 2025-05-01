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  • Экс-судья РПЛ объяснил, почему арбитр не удалил Станковича в кубковой игре

Экс-судья РПЛ объяснил, почему арбитр не удалил Станковича в кубковой игре

Вчера, 10:55
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо» (2:1). После окончания первого тайма сербский специалист долго в жесткой манере разговаривал с главным судьей Павлом Кукуяном, но не получил за это наказания.

– Если мы говорим по правилам игры, то он должен был удалить Станковича. Если Деян предъявлял претензии в агрессивной манере.

– Как считаете, почему он этого не сделал?

– Конец сезона. Арбитры стараются более-менее лояльно стараются относиться к тренерам, чтобы не оставлять тренера на скамейке. Я думаю, скорее всего, Кукуян этим и руководствовался.

– Стоило ли дать хотя бы желтую карточку?

– Не думаю, что там прям Станкович оскорблял как-то. Если бы его оскорбляли прямой речью, то удалили бы.

  • По словам Кукуяна, серб спрашивал у него в перерыве, почему добавили так мало времени к первому тайму.
  • В конце второго тайма Станкович получил предупреждение за неспортивное поведение.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Станкович Деян Федотов Игорь Кукуян Павел
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Комментарии (5)
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...уефан
1746086980
...Мир! Труд! Май!...
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...уефан
1746087034
...Весна! Природа! Шашлыки!...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1746088030
Этого психа физрука в каждом матче надо удалять за неадекват. Гыгыгы
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Desma
1746088581
Кукуян не тот судья, чтобы удалять. Если бы Деян нарвался на Егорова или на худой конец на Кукуляка, то была бы ему белка, был бы и свисток.
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andr45
1746092607
Кукуяну следовало бы в первую очередь удалить озверевшего УГАЛЬДЕ, который грубо обращался с молоденьким Маричалом, выворачивая ему руки и пытаясь сбить его, бандиту БАРКО, который наглым образом раздавал обостряющие передачи, потерявшего всякую совесть гиганта МАРКИНЬОСА, обыгрывавшего всех подряд, весь тренерский штаб, а остальным раздать желтые карточки. Исключение следовало бы сделать для ДЕНИСОВА и ЛИТВИНОВА, которые вели себя достойно, создавая для юных джентельменов из «ДИНАМО» голевые ситуации и забивая великолепные голы которые смело можно назвать украшением матча.
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