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Страшная травма игрока «Факела», гол-шедевр «Акрона», чемпионство «Ливерпуля», уход Анчелотти из «Реала» и другие новости

28 апреля 2025, 00:03

АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и стал чемпионом Англии

Спартаковец Солари сфотографировался с самой красивой ведущей «Матч ТВ».

Стало известно, какую сумму Ловчев проспорил Радимову из-за поражения «Спартака».

Раскрыты трансферные планы «Спартака» на лето.

Защитник «Акрона» забил гол-шедевр.

Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону.

Игрок «Факела» получил тяжелую травму в матче с «Рубином».

Заявление «Факела» по страшной травме Дзиова.

«Нервы сдали»: Мирзов объяснил забастовку «Химок».

Анчелотти объявил об уходе из «Реала» – Карло возглавит сборную.

Источник: «Бомбардир»
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