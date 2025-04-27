Спартаковец Солари сфотографировался с самой красивой ведущей «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова накануне встретилась со спартаковцем Пабло Солари.
Журналистка выложила общее фото с игроком своего любимого клуба.
- Ольгу в начале года признали самой красивой на «Матч ТВ».
- Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на Матч!».
- Ей 42 года.
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Источник: телеграм-канал Ольги Петриковой