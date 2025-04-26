Самая красивая ведущая «Матч ТВ» раскрыла клуб РПЛ, за который болеет

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», призналась, за какой клуб РПЛ болеет.

«Спартак» в моем сердце», – сообщила Петрикова, которую в начале года признали самой красивой на «Матч ТВ».

Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на Матч!».

Ей 42 года.

В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

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