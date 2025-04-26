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  • Самая красивая ведущая «Матч ТВ» раскрыла клуб РПЛ, за который болеет

Самая красивая ведущая «Матч ТВ» раскрыла клуб РПЛ, за который болеет

Сегодня, 18:56
8

Ольга Петрикова, ведущая «Матч ТВ», призналась, за какой клуб РПЛ болеет.

«Спартак» в моем сердце», – сообщила Петрикова, которую в начале года признали самой красивой на «Матч ТВ».

  • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на Матч!».
  • Ей 42 года.
  • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (8)
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Тинез Розоп
1745683204
Наша Мадама…
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Каратель помойников
1745683672
А кто красоту оценивал? Баба как баба
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Mirak92
1745684783
ля у нее лицо трансвестита
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fakeid
1745685314
на динозавра похожа. пока ещё не решил, на какого именно, надо энциклопедию достать и посмотреть.
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fakeid
1745685484
самая красивая ведущая - зухра уразбахтина (та самая, на которую подписан холанд). но её нет на матч тв, она работает ведущей в хоккейном СКА. вот её в телек надо, с такими-то сиськами. будущая сменщица орзул, та уже постарела.
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Номэд
1745688014
Немного на транса смахивает...
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