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  • АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и стал чемпионом Англии

АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и стал чемпионом Англии

Сегодня, 20:25
8

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счетом 5:1 в матче 34-го тура АПЛ. Благодаря этой победе «красные» обеспечили себе звание чемпиона Англии сезона-2024/25.

В этом матче хозяева одержали волевую победу. Счет открыли гости на 12-й минуте усилиями Доминика Соланке.

На 16-й минуте «Ливерпуль» сравнял счет – отличился Луис Диас. Вскоре хозяева забили еще два раза. На 24-й минуте голевой счет пополнил Алексис Мак Аллистер, а на 34-й – Коди Гакпо.

В середине второго тайма «красные» довели дело до разгрома. На 63-й минуте отличился Мохамед Салах, а на 69-й гол в свои ворота забил защитник «шпор» Ийенома Удогие.

«Ливерпуль» набрал 82 очка после 34 туров. Он стал недосягаем для занимающего второе место «Арсенала», на счету которого 67 баллов.

«Красные» выиграли чемпионат Англии в 20-й раз в своей истории и второй раз в XXI веке после успеха в сезоне-2019/20.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место с 37 очками.

Англия. АПЛ. 34-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Соланке, 12; 1:1 – Диас, 16; 2:1 – Мак Аллистер, 24; 3:1 – Гакпо, 34; 4:1 – Салах, 63; 5:1 – Удогие, 69 (автогол).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль
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Комментарии (8)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1745775236
Класс, Клоппа надо в ФКГазпромФламенго из Ред булла позвать
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феникS
1745778188
Ливер красавы !
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