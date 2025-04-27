Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону

Сегодня, 18:59
6

«Зенит» готов предложить порядка 25 миллионов евро за переход полузащитника «Фламенго» Жерсона.

Сообщается, что хавбеку понравилось предложение по зарплате, сделанное петербургским клубом. Он рассчитывает, что клубы договорятся о переходе, поскольку сможет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго».

  • 27-летний Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • 8 апреля игрок сборной Бразилии продлил контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до 31 декабря 2030 года.

Еще по теме:
Хомуха оценил поведение Глушенкова, который не пожал руку Семаку 1
Быстров назвал игрока, который мешает «Зениту» в борьбе за чемпионство 7
Экс-хавбек «Зенита» – об игре команды: «Так бороться за чемпионство нельзя, «Динамо» простило» 3
Источник: O Dia
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1745769852
A "O Dia" это типа И.Карпофф ? Тогда чего только в три раза ? Маловато загнули .
Ответить
СильныйМозг
1745770315
Сумасшедшая статистика, надо брать за 50! Будем, как мясные, покупать паразитирующий треш за тройные деньги.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1745770779
"Народному достоянию" проще купить сборную Бразилии оптом. Чё мелочиться-то? ""
Ответить
fakeid
1745771268
отбой. там сами фламинги выкатили ему предложение не хуже, он остаётся в клубе. и это хорошо - нафига нам 28-летний игрок? куда его потом сбагрить?
Ответить
ZENIT-59
1745771609
У Зенита проблемы в этом сезоне а кто-то думает о следующем чемпионате Безрассудный поступок Ведь трудно сказать кто будет тренером
Ответить
Дубина
1745774163
Точно не из за денег рвется в помойку очередной цыган!!!
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
8
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и стал чемпионом Англии
20:25
Кубок Англии. «Манчестер Сити» взял верх над «Ноттингем Форест» и вышел в финал
20:24
ВидеоИгрок «Факела» получил тяжелую травму в матче с «Рубином»
20:16
1
Подробности о будущем Анчелотти в «Реале»
19:32
Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону
18:59
6
РПЛ. Гол Дзюбы и шедевр Эсковаля помогли «Акрону» сыграть вничью с «Химками» (2:2)
18:24
3
ВидеоЗащитник «Акрона» забил гол-шедевр
18:10
8
Серия A. «Интер» проиграл «Роме» (0:1) и может отстать от «Наполи» в борьбе за титул
17:58
2
Матч «Химок» с «Акроном» претендует на антирекорд РПЛ по посещаемости
17:45
5
Все новости
Все новости
Хомуха оценил поведение Глушенкова, который не пожал руку Семаку
20:07
1
ВидеоФутболист «Акрона» посвятил гол-шедевр погибшему отцу
19:15
1
Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону
18:59
6
Смородская сказала, каким клубам Галактионов подойдет больше, чем «Локомотиву»
18:41
1
РПЛ. Гол Дзюбы и шедевр Эсковаля помогли «Акрону» сыграть вничью с «Химками» (2:2)
18:24
3
ВидеоОбзор матча «Химки» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
18:22
1
ВидеоЗащитник «Акрона» забил гол-шедевр
18:10
8
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Факел»: 27 апреля
18:02
1
Матч «Химок» с «Акроном» претендует на антирекорд РПЛ по посещаемости
17:45
5
Осинькин высказался о мотивации «Крыльев» после победы над «Оренбургом»
16:54
2
Смородская сказала, чем Станкович похож на Абаскаля
16:34
9
В «Акроне» оценили шансы на продление контракта с Дзюбой
16:29
1
Быстров назвал игрока, который мешает «Зениту» в борьбе за чемпионство
16:17
7
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. Гол Сергеева принес победу «Крыльям Советов» в матче с «Оренбургом» (2:0)
15:55
4
В ЦСКА сказали, сможет ли Акинфеев сыграть 1000 матчей за карьеру
15:51
7
Мостовой прокомментировал возможное чемпионство «Краснодара»
15:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Акрон»: 27 апреля
15:34
Газзаев раскритиковал решения Станковича
15:03
7
Экс-хавбек «Зенита» – об игре команды: «Так бороться за чемпионство нельзя, «Динамо» простило»
14:52
3
Бывший тренер сборной России оценил шансы «Спартака» на чемпионство
14:44
6
Экс-вратарь ЦСКА – о пенальти в матче со «Спартаком»: «ВАР, мне кажется, по звонку работают»
14:31
11
Гурцкая высказался о возможном уходе Станковича из «Спартака»
13:49
9
Раскрыты трансферные планы «Спартака» на лето
13:27
12
Игнатьев забил третий гол за алжирскую «Кабилию»
13:07
ФотоГенич раскритиковал Станковича за поведение в матче с ЦСКА при 1:2
13:00
6
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Оренбург»: 27 апреля
12:55
Зенитовец, купленный за 5 миллионов, сыграет за дубль во Второй лиге
12:48
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 