Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону

«Зенит» готов предложить порядка 25 миллионов евро за переход полузащитника «Фламенго» Жерсона.
Сообщается, что хавбеку понравилось предложение по зарплате, сделанное петербургским клубом. Он рассчитывает, что клубы договорятся о переходе, поскольку сможет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго».
- 27-летний Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- 8 апреля игрок сборной Бразилии продлил контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до 31 декабря 2030 года.
Источник: O Dia