Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону

«Зенит» готов предложить порядка 25 миллионов евро за переход полузащитника «Фламенго» Жерсона.

Сообщается, что хавбеку понравилось предложение по зарплате, сделанное петербургским клубом. Он рассчитывает, что клубы договорятся о переходе, поскольку сможет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго».