Заявление «Факела» по страшной травме Дзиова

«Факел» прокомментировал ситуацию с защитником Максом Дзиовым, получившим серьезную травму в конце первого тайма гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

«Наш центральный защитник Макс Дзиов получил тяжелейшую травму в матче с «Рубином». У него перелом левой голени со смещением отломков.

Макс, ты вернeшься в строй и будешь ещe сильнее, чем был! Мы с тобой 💙» – говорится в сообщении воронежского клуба.