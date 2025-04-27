Заявление «Факела» по страшной травме Дзиова

«Факел» прокомментировал ситуацию с защитником Максом Дзиовым, получившим серьезную травму в конце первого тайма гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).
«Наш центральный защитник Макс Дзиов получил тяжелейшую травму в матче с «Рубином». У него перелом левой голени со смещением отломков.
Макс, ты вернeшься в строй и будешь ещe сильнее, чем был! Мы с тобой 💙» – говорится в сообщении воронежского клуба.
- В компенсированное время первого тайма Дзиов столкнулся с защитником «Рубина» Ильей Рожковым. Нога футболиста воронежцев изогнулась в неестественном положении. Его увезли на электромобиле. Рожков также был заменен.
- Для 23-летнего Дзиова это был 23-й матч за «Факел» в нынешнем сезоне.
Источник: телеграм-канал ФК «Факел» Воронеж