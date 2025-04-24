Трансферные планы топ-клубов РПЛ, перенос матча сборной России, Винисиусу грозит 2-летний бан и другие новости

Винисиуса могут отстранить от футбола на 2 года

Игрок «Зенита» заинтересовал клубы из Испании

13-я сборная мира перенесла матч с Россией из-за денег

У Карвальо не осталось наград, связанных с ЦСКА: известна причина

«Аль-Хиляль» готов потратить 300 миллионов на игрока «Барселоны»

«Локомотив» собирается усилиться экс-нападающими «Спартака» и «Зенита»

Семака могут вынудить сменить курс в «Зените»

«Спартак» летом избавится от двух футболистов

«Краснодар» выбирает между двумя центральными защитниками

«Динамо» намерено летом усилить три позиции