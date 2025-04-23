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13-я сборная мира перенесла матч с Россией из-за денег

Сегодня, 14:56
2

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо ответил на вопрос о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Мы не сможем сыграть с Россией в сентябре или октябре – это экономический вопрос. Нам поступили более выгодные предложения [от других сборных].

Ноябрь все еще свободен и мы общаемся с российской стороной по этому поводу», – сказал Алонсо.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • В июне сборная встретится с Нигерией и Беларусью.
  • Уругвай занимает 13-е место в рейтинге ФИФА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Уругвай
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Комментарии (2)
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...уефан
1745410442
..."А впереди шмонали уругвайца, Который контрабанду провозил"(с)...
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VVM1964
1745412830
Будем перебивать ставку или ...?
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