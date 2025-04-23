13-я сборная мира перенесла матч с Россией из-за денег

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо ответил на вопрос о проведении товарищеского матча со сборной России.
«Мы не сможем сыграть с Россией в сентябре или октябре – это экономический вопрос. Нам поступили более выгодные предложения [от других сборных].
Ноябрь все еще свободен и мы общаемся с российской стороной по этому поводу», – сказал Алонсо.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная встретится с Нигерией и Беларусью.
- Уругвай занимает 13-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: Sport24