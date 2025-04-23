13-я сборная мира перенесла матч с Россией из-за денег

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо ответил на вопрос о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Мы не сможем сыграть с Россией в сентябре или октябре – это экономический вопрос. Нам поступили более выгодные предложения [от других сборных].

Ноябрь все еще свободен и мы общаемся с российской стороной по этому поводу», – сказал Алонсо.