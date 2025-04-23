Семака могут вынудить сменить курс в «Зените»

Будущая философия «Зенита» напрямую зависит от итогов сезона-2024/25.

Если петербуржцы в год 100-летия не станут чемпионами, то клуб могут покинуть Александр Медведев (председатель правления) и Максим Погорелов (исполнительный директор).

Также в этом случае зенитовцы сделают ставку на развитие в составе российских футболистов, а количество легионеров уменьшится, но они станут качественнее.

Позиции главного тренера Сергея Семака крепки. Его лишь могут вынудить сменить курс в вопросе формирования команды.

Пока в «Зените» думают об усилении двух позиций: правого защитника и хавбека на замену Венделу.