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Семака могут вынудить сменить курс в «Зените»

Сегодня, 22:20
3

Будущая философия «Зенита» напрямую зависит от итогов сезона-2024/25.

Если петербуржцы в год 100-летия не станут чемпионами, то клуб могут покинуть Александр Медведев (председатель правления) и Максим Погорелов (исполнительный директор).

Также в этом случае зенитовцы сделают ставку на развитие в составе российских футболистов, а количество легионеров уменьшится, но они станут качественнее.

Позиции главного тренера Сергея Семака крепки. Его лишь могут вынудить сменить курс в вопросе формирования команды.

Пока в «Зените» думают об усилении двух позиций: правого защитника и хавбека на замену Венделу.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Медведев Александр
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Комментарии (3)
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Пригожин Женя
1745436416
аххааа сережа по прозвищу травоядный в этом случае будет в середине таблицы.. ибо работать с молодыми игроками это не его! ему только обезьян с бразилии за 20+ млн подавай
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Интерес
1745436470
Серёга оказался непотопляемым.
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Garrincha58
1745437137
всё конец гегемонии Зенита так и до вылета недалеко
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