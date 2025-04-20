Андрей Мостовой рассказал, как отпраздновал разгром «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил, как отпраздновал победу над «Краснодаром» (4:1) в прошлом туре.
– Как прошел ваш вечер после матча с «Краснодаром»?
– Ко мне приехали все мои друзья, мама. Мне было очень приятно. Посидели хорошо, отметили победу.
– Быстро ли удалось заснуть?
– Нет, это особенности организма после игры. Да и сон был не самый хороший.
- «Зенит» отстает от «Краснодара» по потерянным очкам на 2 балла.
- В 17:00 мск «Зенит» начнет матч 25-го тура против «Химок».
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
Источник: официальный сайт «Зенита»