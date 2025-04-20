Андрей Мостовой рассказал, как отпраздновал разгром «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил, как отпраздновал победу над «Краснодаром» (4:1) в прошлом туре.

– Как прошел ваш вечер после матча с «Краснодаром»?

– Ко мне приехали все мои друзья, мама. Мне было очень приятно. Посидели хорошо, отметили победу.

– Быстро ли удалось заснуть?

– Нет, это особенности организма после игры. Да и сон был не самый хороший.