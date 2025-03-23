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Президент «Сьона» назвал сходство Миранчука и Зидана

Сегодня, 18:46
2

Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил, почему считает российского полузащитника команды Антона Миранчука похожим на легенду сборной Франции Зинедина Зидана.

«Почему считаю, что Миранчук похож на Зидана? Потому что у Антона есть техника, близкая к французу. Теперь ему предстоит обрести свою индивидуальность на поле. Он должен стать более жестким [на поле].

Миранчук – очень добрый. Он никогда бы не ударил Матерацци головой, как это сделал Зизу в финале чемпионата мира», – сказал Константин.

  • 29-летний Антон Миранчук стал игроком «Сьона» 9 сентября 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
  • В финале ЧМ-2006 сборная Италии обыграла Францию (1:1, по пенальти 5:3). На 110-й минуте Зидан получил прямую красную карточку за удар головой в грудь защитника итальянской команды Марко Матерацци.

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Источник: Sport24
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон Зидан Зинедин
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Комментарии (2)
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Mirak92
1742747723
Дзюбу с Пеле, Миранчука с Зиданом, кто дальше там Как дело до игры доходит, с мешком дер...ма хочется сравнивать
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R!Go
1742748532
Мохаммед Зидан*
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