Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил, почему считает российского полузащитника команды Антона Миранчука похожим на легенду сборной Франции Зинедина Зидана.
«Почему считаю, что Миранчук похож на Зидана? Потому что у Антона есть техника, близкая к французу. Теперь ему предстоит обрести свою индивидуальность на поле. Он должен стать более жестким [на поле].
Миранчук – очень добрый. Он никогда бы не ударил Матерацци головой, как это сделал Зизу в финале чемпионата мира», – сказал Константин.
- 29-летний Антон Миранчук стал игроком «Сьона» 9 сентября 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- В финале ЧМ-2006 сборная Италии обыграла Францию (1:1, по пенальти 5:3). На 110-й минуте Зидан получил прямую красную карточку за удар головой в грудь защитника итальянской команды Марко Матерацци.
Источник: Sport24