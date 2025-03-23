Президент «Сьона» назвал сходство Миранчука и Зидана

Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил, почему считает российского полузащитника команды Антона Миранчука похожим на легенду сборной Франции Зинедина Зидана.

«Почему считаю, что Миранчук похож на Зидана? Потому что у Антона есть техника, близкая к французу. Теперь ему предстоит обрести свою индивидуальность на поле. Он должен стать более жестким [на поле].

Миранчук – очень добрый. Он никогда бы не ударил Матерацци головой, как это сделал Зизу в финале чемпионата мира», – сказал Константин.