Клиент PARI поставил 2 400 000 рублей на победу «Милана» над «Фейеноордом» в Лиге чемпионов 

18 февраля пройдут ответные матчи в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Откроет игровой день противостояние «Милана» и «Фейеноорда». Поединок состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами подопечных Сержиу Консейсау. Поставить на победу «Милана» в основное время можно с котировкой 1.40, что соответствует примерно 70% вероятности. Успех «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 8.50 (около 12%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 5.50 (приблизительно 18%).

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе итальянского клуба. На победу «Милана» приходится 96% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

На проход «Милана» в следующий этап турнира аналитики дают коэффициент 1.45. Котировка на исход, при котором в 1/8 финала окажется «Фейеноорд», составляет 2.80. Объем принятых пари в денежном выражении на этом рынке также распределен в пользу «россонери» в соотношении 94% на 6%.

Аналитики ожидают увидеть достаточно результативный матч. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.18. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.57. На минимум четыре мяча в игре аналитики дают котировку 2.35. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.80. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.95.

«Милан» сенсационно уступил в гостевом матче со счетом 0:1. Теперь подопечным Консейсау необходимо забивать дома. Для этой цели в бой будет брошена атакующая троица в лице Рафаэля Леау, Жоау Феликса и Сантьяго Хименеса, бывшего форварда «Фейеноорда». Их шансы отличиться в грядущем поединке котируются за 2.75, 2.95 и 2.05 соответственно.

Поставить на то, что подопечные Консейсау забьют не менее двух голов, можно с котировкой 1.42. Коэффициент на то, что «Милан» забьет как минимум трижды, составляет 2.20. Вероятность того, что «Фейеноорд» сможет хотя бы раз огорчить Майка Меньяна, оценивается котировкой 1.70. Обратный исход доступен за 2.10.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч – 2 415 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил на победу «Милана» с коэффициентом 1.40.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Милана» со счетом 2:0. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Разгромный счет 3:0 в пользу «россонери» можно взять за 9.00. Коэффициент 11.00 аналитики дают на ничейный исход 1:1. Вероятность успеха «Фейеноорда» со счетом 1:0 оценивается котировкой 24.00.

Обе команды далеки от группы основных претендентов на трофей. Вероятность того, что «Милан» в этом сезоне дойдет до финала Лиги чемпионов, оценивается котировкой 25.00. Ставка на сенсационный проход в финал «Фейеноорда» доступна с коэффициентом 65.00. Шансы итальянского и нидерландского клуба завоевать кубок котируются за 65.00 и 150.00 соответственно.