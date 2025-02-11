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Мостовой поделился ожиданиями от финала Зимнего кубка РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не будет поддерживать ни одну из команд в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.

– Насколько следите за Зимним кубком РПЛ? Как считаете, чем закончится финал между «Спартаком» и «Зенитом»?

– Смотрел несколько матчей. Впечатления как и всегда от любого предсезонного турнира. Все проходит в штатном режиме. Нельзя сказать, что я чем‑то удивлен. Кто‑то лучше играет, кто‑то хуже. У всех сейчас идeт подготовка к возобновлению сезона.

В матче «Зенита» и «Спартака» никому не отдаю предпочтений. Ещe после первого матча этого турнира я сказал, что раз за эти матчи не дают очки, значит, особой разницы нет. Выиграет «Зенит» – ура, выиграет «Спартак» – тоже ура. Это для общего антуража и для прессы интересно. Опять шум, гам поднимется. Но я, конечно, надеюсь, что смогу посмотреть эту игру.

  • Игра пройдет в Абу-Даби и начнется в 19:30 мск.
  • На групповом этапе «Спартак» победил «Краснодар» (3:2) и «Динамо» (2:1), а «Зенит» выиграл у ЦСКА (2:2, по пенальти 4:1) и «Ростова» (2:1).

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Источник: «Матч ТВ»

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Цугундeр
1739267090
Главное -то не сказал..) Пиво с воблой ,или с креветками, всё-таки..)
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1739268317
Словом- "ту-тутка".
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