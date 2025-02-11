Мостовой поделился ожиданиями от финала Зимнего кубка РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не будет поддерживать ни одну из команд в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.

– Насколько следите за Зимним кубком РПЛ? Как считаете, чем закончится финал между «Спартаком» и «Зенитом»?

– Смотрел несколько матчей. Впечатления как и всегда от любого предсезонного турнира. Все проходит в штатном режиме. Нельзя сказать, что я чем‑то удивлен. Кто‑то лучше играет, кто‑то хуже. У всех сейчас идeт подготовка к возобновлению сезона.

В матче «Зенита» и «Спартака» никому не отдаю предпочтений. Ещe после первого матча этого турнира я сказал, что раз за эти матчи не дают очки, значит, особой разницы нет. Выиграет «Зенит» – ура, выиграет «Спартак» – тоже ура. Это для общего антуража и для прессы интересно. Опять шум, гам поднимется. Но я, конечно, надеюсь, что смогу посмотреть эту игру.