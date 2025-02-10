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  • Личка объяснил разгромное поражение «Динамо» от «Ростова» в Зимнем кубке РПЛ

Личка объяснил разгромное поражение «Динамо» от «Ростова» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги проигранного матча против «Ростова».

  • Москвичи были разгромлены со счетом 0:4.
  • Команды разыгрывали 5-е место в турнире.

– Как вы расцениваете этот счет?

– Никакого глубокого резерва. У нас 22 человека, это первая команда «Динамо». Если ты уже находишься в группе, не должно быть большой разницы.

Сегодня на поле были игроки, у которых меньше игрового времени. Но если ты хочешь попасть в состав, это тот момент, когда нужно показать себя.

– Что вам показали ваши игроки, что вы сегодня увидели?

Сегодня я ничего не увидел. Я видел только одну команду – «Ростов», которая в первые минуты взялась за работу.

Силовая борьба – лучше, вторые мячи – лучше. Быстро играли вперед с мячом. Мы как команда на поле потерялись.

– Это системная проблема или обстоятельства игры?

– Надо сказать, что к любой игре нужно быть готовым ментально. Можно быть не всегда свежим, но если ты можешь играть 60 минут на хорошем уровне, ты должен сыграть.

Хороший пример: 92‑я или 93‑я минута, «Ростов» ведет 4:0, на последних секундах Глебов бежит 20–30 метров на скорости и пытается сохранить мяч, который уходит в аут.

Вот это разница, и характер игрока, который выходит на поле и пашет, старается. Мы сегодня не показали ничего.

– Как эту проблему решить?

– Всe очень просто, тогда игрок не будет играть. Будет играть тот, который будет на поле бегать и стараться.

Если ты не выигрываешь борьбу, не защищаешься, не бегаешь должным образом, ты оставляешь команду.

Я сделаю всe, чтобы в первом матче РПЛ [после зимней паузы] с «Ростовом» все увидели другую команду.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1739201200
Красиво говорит
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The only one
1739201406
То есть личка расписывается в своей полной беспомощность и некомпетентности. Кто, как не тренер должен работать с командой, чтобы она играла?
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