«Зенит» отказал фанатам в чартерном рейсе до Абу-Даби

«Зенит» пока не стал организовывать чартерный рейс для фанатов команды на финал Зимнего кубка РПЛ.

Сообщается, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев был впечатлен тем, как поддерживали «Спартак» в игре с «Динамо» на групповом этапе. Он выразил мнение, что на решающей игре с красно-белыми должны быть питерские болельщики.

Информация дошла до «Виража», представитель которого связался с «Зенитом» и запросил чартер для этой поездки. Заместитель генерального директора клуба Максим Погорелов посчитал траты чрезмерными и отказал.

При этом консультации продолжаются и не исключено, что «Зенит» найдет способ помочь фанатам добраться в ОАЭ.