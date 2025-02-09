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«Зенит» отказал фанатам в чартерном рейсе до Абу-Даби

«Зенит» пока не стал организовывать чартерный рейс для фанатов команды на финал Зимнего кубка РПЛ.

Сообщается, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев был впечатлен тем, как поддерживали «Спартак» в игре с «Динамо» на групповом этапе. Он выразил мнение, что на решающей игре с красно-белыми должны быть питерские болельщики.

Информация дошла до «Виража», представитель которого связался с «Зенитом» и запросил чартер для этой поездки. Заместитель генерального директора клуба Максим Погорелов посчитал траты чрезмерными и отказал.

При этом консультации продолжаются и не исключено, что «Зенит» найдет способ помочь фанатам добраться в ОАЭ.

  • Матч пройдет 11 февраля, начало в 19:30 мск.
  • Победителем Зимнего кубка РПЛ в 2024 году был «Спартак».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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09.02.2025 18:05
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Комментарии (48)
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Айболид
1739120034
Какая лажа )))))))))) Впрочем имбецилы , навроде херра помойникоффа и его подружки - хохлотролля и эту парашу схавают . За чужой счёт путешествуют "500рублёвики мюллера" из "вернисажа . А "Вираж" за всегда за свои ездят и басы сами мутят . Они кстати поддерживают Зенит на турнире , это может не заметить только такие дауны , как херр помойникофф или его "партнёр" петя - питушок из гугла .
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Spartak_forv@
1739120222
Представители Виража,которые в целом к руководству Зенита совершенно не лояльны,ВДРУГ САМИ ПОШЛИ ПРОСИТЬ ЧАРТЕР? Вань,ну это уже даже для тебя слишком,бросай бухать так
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Спартач80
1739120239
Там 2 чартера надо, ещё один с бичпакетами, питаться то чем то надо тем, кто болеет за бич-проект...
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Спартач80
1739120358
Зенит - позор российского футбола!
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Красногвардейчик
1739120380
Все деньги ушли на Знрике))))
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Artemka444
1739123316
Вся Москва позор российского футбола так то!!
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Литейный 4 (returned)
1739125575
Хряки и бывший конь Хрякогвардейчик в эйфории. Пуканы подорвались у всех.
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FWSPM
1739126538
по морю не дорого будет)) ай да заплыв наперегонки
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FWSPM
1739126888
фух прочитал все чуть со смеху не со стула не упал...бомбардир это топовый сайт по опусканию газовых недоразумений))))
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balam
1739127412
прикольно бы было если в полете файер рванул
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