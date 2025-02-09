Соболев отреагировал на шутки партнеров по «Зениту»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своем состоянии перед финалом Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком».

– Александр, мы уже спрашивали у вас про голы и победы в товарищеских матчах. Побеждать на тренировке – тоже дело хорошее?

– Конечно, на тренировке тоже всегда приятно побеждать.

– Как сегодня складывалась игра в «аквариум»?

– Да в одни ворота – просто выиграли и все – 5:1 или 5:2, не особо интересно было (смеется).

– Половина ваших первых полноценных сборов с «Зенитом» позади. Как ощущения?

– Ощущения очень хорошие, потому что, как я уже говорил, на сборах я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами. И быть с ними все время вместе – для меня это еще одна возможность адаптироваться до конца.

– После двух товарищеских матчей на этом сборе есть ли усталость или, наоборот, прилив сил?

– Не могу сказать, что какая-то усталость или прилив сил, состояние уже среднее – под нагрузками.

– То есть, оно привычное?

– Привычное, рабочее состояние для сборов.

– Один из показателей адаптации – это шутки в ваш адрес, вы тоже партнеров подкалываете. В равной пропорции это все происходит?

– Их много, а я один. Поэтому соотношение 50 на 50 для меня нормальное (улыбается).