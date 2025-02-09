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Соболев отреагировал на шутки партнеров по «Зениту»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своем состоянии перед финалом Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком».

– Александр, мы уже спрашивали у вас про голы и победы в товарищеских матчах. Побеждать на тренировке – тоже дело хорошее?

– Конечно, на тренировке тоже всегда приятно побеждать.

– Как сегодня складывалась игра в «аквариум»?

– Да в одни ворота – просто выиграли и все – 5:1 или 5:2, не особо интересно было (смеется).

– Половина ваших первых полноценных сборов с «Зенитом» позади. Как ощущения?

– Ощущения очень хорошие, потому что, как я уже говорил, на сборах я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами. И быть с ними все время вместе – для меня это еще одна возможность адаптироваться до конца.

– После двух товарищеских матчей на этом сборе есть ли усталость или, наоборот, прилив сил?

– Не могу сказать, что какая-то усталость или прилив сил, состояние уже среднее – под нагрузками.

– То есть, оно привычное?

– Привычное, рабочее состояние для сборов.

– Один из показателей адаптации – это шутки в ваш адрес, вы тоже партнеров подкалываете. В равной пропорции это все происходит?

Их много, а я один. Поэтому соотношение 50 на 50 для меня нормальное (улыбается).

  • Финал Зимнего кубка РПЛ пройдет 11 февраля и начнется в 19:30 мск.
  • Соболев в ходе турнира отметился 1 голом в ворота ЦСКА.

Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии (4)
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Project Бабангида
1739099490
"как сегодня складывалась игра в аквариум?" - да показал кто здесь главный дельфин (смеётся)
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7:1
1739099611
хоть и перестал нырять после перехода в зенит, но пока ещё в дельфинах походит.
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Тинез Розоп
1739100795
Г.а.н.д.о.о.о.н кричат ему. Б.о.м.ж.и отвечает он….
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