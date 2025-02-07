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  • Лещук пошутил по поводу автогола в дерби «Динамо» – «Спартак»

Лещук пошутил по поводу автогола в дерби «Динамо» – «Спартак»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал единственный забитый мяч в дерби со «Спартаком».

  • Команды встречались в Зимнем кубке РПЛ.
  • Спартаковцы выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Лешука.

Маричаль взял вину за автогол на себя.

– Согласен с Нико (смеется). Он просто не посмотрел, куда отдает передачу. Возможно, мне нужно было поробовать выбить мяч в подкате.

Мы учились отбивать удары соперника, удары своих – еще нет. Может быть, этому будет посвящен следующий сбор (смеется).

– Готов к троллингу?

– После всего, что было, уже спокойно отношусь.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.02.2025 23:37
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Комментарии (2)
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rammax fcsm
1738967974
Днище....
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WILDLING_HRUNDEL
1738985351
Привык уже за мазутные ) тем более тренер крыша, выгнать обоих из команды
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