Лещук пошутил по поводу автогола в дерби «Динамо» – «Спартак»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал единственный забитый мяч в дерби со «Спартаком».

Команды встречались в Зимнем кубке РПЛ.

Спартаковцы выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Лешука.

– Маричаль взял вину за автогол на себя.

– Согласен с Нико (смеется). Он просто не посмотрел, куда отдает передачу. Возможно, мне нужно было поробовать выбить мяч в подкате.

Мы учились отбивать удары соперника, удары своих – еще нет. Может быть, этому будет посвящен следующий сбор (смеется).

– Готов к троллингу?

– После всего, что было, уже спокойно отношусь.