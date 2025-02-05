Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Семак сказал, что ему не нравится в игре Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал недостатки в игре нападающего Александра Соболева.

  • «Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
  • Соболев спас петербургскую команду от поражения, забив на 93-й минуте.
  • Всего на его счету 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.

«По поводу гола Соболева – забитые мячи добавляют уверенности, но нужно больше правильных действий на футбольном поле, больше использовать сильные качества.

У него желания очень много, иногда он хочет быть там, где мяч. Это не всегда правильно. Его нужно встроить в игру», – сказал Семак.

Новости по теме
Семак назвал приоритетный вариант среди игроков «Зенита» на позицию правого защитника 2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ
Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА 13
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 01:01
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1738734713
Хочет всегда быть где мяч? Это значит хер забивает на тактику и слова тренера. Эх Серёжа(…
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1738740217
Так встрой ! Ты же тренер чемпион а не какой то там вандал или клоун из Тушино
Ответить
Интерес
1738740351
Псина,выбежавшая на поле,всегда осатанело носится за мячом,это общеизвестно.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 