Семак сказал, что ему не нравится в игре Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал недостатки в игре нападающего Александра Соболева.

«Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Соболев спас петербургскую команду от поражения, забив на 93-й минуте.

Всего на его счету 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.

«По поводу гола Соболева – забитые мячи добавляют уверенности, но нужно больше правильных действий на футбольном поле, больше использовать сильные качества.

У него желания очень много, иногда он хочет быть там, где мяч. Это не всегда правильно. Его нужно встроить в игру», – сказал Семак.