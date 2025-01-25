Шалимов прокомментировал уход Селихова из «Спартака»

Игорь Шалимов высказался о решении «Спартака» расторгнуть контракт с Александром Селиховым.
«Что касается ухода Селихова, то он проиграл место в составе на чемпионат Максименко, а по Кубку России были вопросы – в матчах с «Ростовом» перед зимней паузой.
Тут много нюансов – что внутри, как игрок тренируется, как относится к тому, что стал вторым… Конкуренция среди вратарей не всегда идет на пользу, тут многое определяет психология.
Не помню много случаев, когда во вратарской бригаде у всех хорошие отношения. Когда я играл в «Интере», все знали, что в «Милане» Росси ненавидит конкурентов и не здоровается.
А в «Интере» Дзенга был настолько авторитетен, что даже его ошибки и уже очень приличный возраст не приводили к тому, что его конкуренты как-то рассматривались.
Для «Спартака» Помазун, о котором говорят сейчас, – хороший вратарь. Он и по человеческим качествам хороший парень, и по-вратарски может составить конкуренцию и, если получит шанс, не подведет.
То есть, если клуб возьмет Помазуна, Селихов не будет потерей», – считает Шалимов.
- В 2017 году Селихов становился чемпионом в составе «Спартака».
- В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.
- Ему выплатили компенсацию в размере 700 тысяч евро.
- Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Ростова» и «Химок».