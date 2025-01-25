Шалимов прокомментировал уход Селихова из «Спартака»

Игорь Шалимов высказался о решении «Спартака» расторгнуть контракт с Александром Селиховым.

«Что касается ухода Селихова, то он проиграл место в составе на чемпионат Максименко, а по Кубку России были вопросы – в матчах с «Ростовом» перед зимней паузой.

Тут много нюансов – что внутри, как игрок тренируется, как относится к тому, что стал вторым… Конкуренция среди вратарей не всегда идет на пользу, тут многое определяет психология.

Не помню много случаев, когда во вратарской бригаде у всех хорошие отношения. Когда я играл в «Интере», все знали, что в «Милане» Росси ненавидит конкурентов и не здоровается.

А в «Интере» Дзенга был настолько авторитетен, что даже его ошибки и уже очень приличный возраст не приводили к тому, что его конкуренты как-то рассматривались.

Для «Спартака» Помазун, о котором говорят сейчас, – хороший вратарь. Он и по человеческим качествам хороший парень, и по-вратарски может составить конкуренцию и, если получит шанс, не подведет.

То есть, если клуб возьмет Помазуна, Селихов не будет потерей», – считает Шалимов.