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    • Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Хайденхайм», Бундеслига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Хайденхайм», Бундеслига, 15 января 2025 года

    15 января на стадионе «Везерштадион» в Бремене состоится матч 17-го тура Бундеслиги, в котором встречаются «Вердер» и «Хайденхайм». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Вердер» продолжает уверенно двигаться к верхней части, в то время как «Хайденхайм» борется за выживание. Это матч, который имеет решающее значение для обеих сторон, но с явным преимуществом хозяев поля.

    «Вердер»

    «Вердер» в текущем сезоне Бундеслиги демонстрирует стабильные результаты. Команда занимает 9-е место с 25 очками после 16 туров. В последних играх команда показывает хороший атакующий футбол, забив 10 голов в последних 5 матчах. Йенс Стаге с 7 голами является лучшим бомбардиром клуба. Вердер в последних матчах продемонстрировал свою атакующую мощь, забив по 2 и более голов в 4 из последних 5 встреч. Однако, несмотря на хорошие результаты в атаке, они пропустили 5 голов в этих играх, что говорит о некоторых проблемах в обороне. В матчах с более слабыми командами, как «Хайденхайм», «Вердер» должен постараться минимизировать эти слабости.

    Последние матчи «Вердер»:

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» находится на 16-й строчке с 13 очками и продолжает бороться за выживание. Команда демонстрирует проблемы как в атаке, так и в обороне, но в последних матчах они немного улучшили свою игру, включая важную победу 2:0 над «Унион Берлин». Однако, «Хайденхайм» по-прежнему имеет проблемы с гостевыми матчами, проиграв в 4 последних выездах. В атаке команда может рассчитывать на Пауля Ваннера (6 голов), но в целом игра команды далека от идеала. Пропуск в 9 последних матчах и слабая атака делают «Хайденхайм» аутсайдером в этом противостоянии.

    Последние матчи «Хайденхайм»:

    • 11.01.2025: «Хайденхайм» 2:0 «Унион Берлин» (Бундеслига)
    • 22.12.2024: «Бохум» 2:0 «Хайденхайм» (Бундеслига)
    • 19.12.2024: «Хайденхайм» 1:1 «Санкт-Галлен» (Лига Конференций)
    • 15.12.2024: «Хайденхайм» 1:3 «Штутгарт» (Бундеслига)
    • 12.12.2024: «Истанбул» 3:1 «Хайденхайм» (Лига Конференций)

    Личные встречи

    История личных встреч между этими командами в последние годы также говорит о преимуществе «Хайденхайма». В последних трех встречах «Хайденхайм» выиграл дважды, в том числе одержав победу в последнем матче 17 сентября 2023 года с результатом 4:2. Однако стоит отметить, что эти игры состоялись в «Хайденхайме», где команда традиционно играет сильнее. В Бремене ситуация может измениться, особенно с учетом текущей формы команд.

    Последние встречи:

    • 10.02.2024: «Вердер» 1:2 «Хайденхайм» (Бундеслига)
    • 17.09.2023: «Хайденхайм» 4:2 «Вердер» (Бундеслига)
    • 12.03.2022: «Хайденхайм» 2:1 «Вердер» (Вторая Бундеслига)
    • 01.10.2021: «Вердер» 3:0 «Хайденхайм» (Вторая Бундеслига)
    • 06.07.2020: «Хайденхайм» 2:2 «Вердер» (Переходные матчи Д1-Д2)

    Статистика

    «Вердер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Хайденхайм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Вердер» – «Хайденхайм»

    «Вердер» является фаворитом этого матча. С учетом их хорошей атакующей формы и слабой обороны «Хайденхайма» можно ожидать, что команда из Бремена будет доминировать в атаке. «Хайденхайм» может создать несколько моментов, но скорее всего не хватит силы, чтобы оказать серьезное сопротивление на выезде против «Вердера». Ожидается победа хозяев с уверенным счeтом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вердер» с форой -1.5 – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.70
    • Точный счет 3:1 в пользу «Вердер» – коэффициент 8.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Вердер» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:41
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