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  • «Вердер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

«Вердер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

15 января 2025, 21:20
Вердер
15.01.2025, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Хайденхайм
1' М. Груль 56' М. Дукщ 79' М. Груль
30' Я. Шеппнер 61' Л. Кербер 90+5' Л. Сиенза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Штарк
(К) ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
13
Велькович
4
Штарк
5
Юнг
17
Кен
8
Вайзер
14
Линен
6
Стаге
17
Груль
10
Шмид
33
Дукщ
3-3-1-1-2
22
Мюллер
19
Ференбах
6
Майнка
23
Гимбер
23
Траоре
6
Дорш
13
Кретциг
3
Шеппнер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
17
Кен
12
Каборе
12
Каборе
17
Кен
10
Шмид
80
Алверу
80
Алверу
10
Шмид
14
Линен
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
14
Линен
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
6
Дорш
20
Кербер
20
Кербер
6
Дорш
Кербер
21
Бек
21
Бек
Кербер
10
Ваннер
7
Сиенза
7
Сиенза
10
Ваннер
13
Кретциг
31
Конте
31
Конте
13
Кретциг
Остались в запасе
Вердер
Хайденхайм
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Вердер - Хайденхайм
6
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
2
Количество передач
463
423
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Хайденхайма», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Хайденхайм»

«Вердер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Вердер
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