15.01.2025, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
13
Велькович
4
Штарк
5
Юнг
17
Кен
8
Вайзер
14
Линен
6
Стаге
17
Груль
10
Шмид
33
Дукщ
3-3-1-1-2
22
Мюллер
19
Ференбах
6
Майнка
23
Гимбер
23
Траоре
6
Дорш
13
Кретциг
3
Шеппнер
10
Ваннер
18
Пьеринджер
11
Зивзивадзе
17
Кен
12
Каборе
12
Каборе
17
Кен
10
Шмид
80
Алверу
80
Алверу
10
Шмид
14
Линен
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
14
Линен
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
6
Дорш
20
Кербер
20
Кербер
6
Дорш
Кербер
21
Бек
21
Бек
Кербер
10
Ваннер
7
Сиенза
7
Сиенза
10
Ваннер
13
Кретциг
31
Конте
31
Конте
13
Кретциг
Остались в запасе
Вердер
Хайденхайм
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Вердер - Хайденхайм
6
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
2
Количество передач
463
423
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Хайденхайма», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Хайденхайм»
- Матч будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»